Sheinbaum parla con Trump, focus su sicurezza e commercio

CITTÀ DEL MESSICO, 15 MAG - Nel contesto delle recenti tensioni con gli Usa sui temi della sicurezza e del commercio, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito di aver tenuto oggi una "eccellente conversazione" telefonica con Donald Trump e che prosegue il dialogo con Washington in vista anche della prossima visita di emissari della Casabianca. "Ho avuto una cordiale e eccellente conversazione con il presidente Trump, abbiamo riaffermato il lavoro che stiamo facendo in materia di sicurezza e le discussioni sul commercio. Abbiamo concordato di parlare nuovamente e di continuare il dialogo con alcuni dei suoi collaboratori che prossimamente visiteranno il nostro paese", ha scritto Sheinbaum in un post su X. Sempre oggi, nella sua consueta conferenza stampa mattutina, Sheinbaum si è augurata anche una soluzione negoziata tra Stati Uniti e Cuba sul blocco energetico che sta provocando una grave crisi nell'isola. "Speriamo che ci sia un'intesa, un accordo, una soluzione violenta non sarebbe buona per nessuna delle parti", ha detto rispondendo a una domanda sulla recente visita del direttore dell'intelligence Usa a L'Avana.