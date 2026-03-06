Sheinbaum: 'Molto rispettabile la posizione di Sanchez' sulla guerra

CITTÀ DEL MESSICO, 05 MAR - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha elogiato pubblicamente il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez. "Considero molto rispettabile la sua posizione di scommettere sulla pace, al di là dell'appartenenza all'Alleanza Atlantica", ha dichiarato. La titolare dell'esecutivo ha ribadito che il suo Paese difenderà sempre i principi di non intervento e la risoluzione pacifica dei conflitti. "Il Messico sosterrà tutti gli sforzi per la pace", ha sottolineato esortando inoltre le Nazioni Unite a recuperare il proprio ruolo fondamentale, poiché al momento nell'ambito delle crisi internazionali "non si vedono da nessuna parte". Infine, Sheinbaum ha confermato che il Messico parteciperà solo come nazione osservatrice alla Giunta di Pace convocata dal presidente statunitense Donald Trump. "Siamo stati invitati come partecipanti, ma abbiamo declinato perché riteniamo che bisogna riconoscere pienamente sia la Palestina sia Israele come due Stati".