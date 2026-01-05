Sheinbaum, 'l'America non appartiene a una dottrina o a una potenza'

ROMA, 05 GEN - "Il Messico crede fermamente che l'America non appartenga a una dottrina o a una potenza. Il continente americano appartiene al popolo di ciascuno dei paesi che lo compongono". Lo afferma la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, in una conferenza stampa ribadendo che la storia dell'America Latina "è chiara e convincente" nel sostenere che "l'intervento militare non ha mai portato democrazia, non ha mai generato benessere o stabilità duratura". Sheinbaum, dopo aver invocato il rispetto della sovranità e dell'autodeterminazione dei popoli, ha aggiunto che il suo governo collabora con gli Stati Uniti "in modo responsabile e deciso" nella lotta al narcotraffico, sui temi della sicurezza e nelle questioni umanitarie, con l'obiettivo di "ridurre la violenza e costruire una pace duratura". Tuttavia, ha affermato che la violenza in Messico è in parte causata dal flusso illegale di armi dagli Stati Uniti e dal "grave problema del consumo di droga nel paese vicino". La presidente ha concluso il suo messaggio con la frase: "Cooperazione, sì; subordinazione e intervento, no".