Sheinbaum, 'gli Stati Uniti possono aiutarci fermando il traffico di armi ai cartelli'

CITTÀ DEL MESSICO, 09 MAR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che gli Stati Uniti possono contribuire in modo decisivo alla sicurezza del Paese fermando il traffico illegale di armi verso il territorio messicano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Milenio, la leader ha sottolineato che gran parte dell'armamento utilizzato dai gruppi criminali proviene dal mercato statunitense. "C'è qualcosa in cui gli Stati Uniti possono aiutarci molto: fermare il traffico illegale di armi verso il Messico", ha dichiarato. Almeno il 75% delle armi impiegate dai cartelli della droga, ha ricordato Sheinbaum, arriva dagli Stati Uniti, un dato riconosciuto anche dal Dipartimento di Giustizia americano. Bloccare questo flusso, ha spiegato la presidente, ridurrebbe in modo significativo la capacità operativa delle organizzazioni criminali. Sheinbaum ha inoltre ribadito che il governo messicano non consentirà l'ingresso di truppe statunitensi nel Paese per operazioni di sicurezza. "Abbiamo detto di no e continuiamo a dirlo con orgoglio", ha affermato.