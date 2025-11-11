Giornale di Brescia
Sheinbaum, gli omicidi in Messico sono diminuiti del 37%

epa12518826 Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 11 November 2025. Homicides in Mexico rates are down during the first thirteen months of Sheinbaum's presidency, and approximately 300 tons of drugs were confiscated, according to preliminary figures released by the government. EPA/Jose Mendez
epa12518826 Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 11 November 2025. Homicides in Mexico rates are down during the first thirteen months of Sheinbaum's presidency, and approximately 300 tons of drugs were confiscated, according to preliminary figures released by the government. EPA/Jose Mendez
AA

CITTÀ DEL MESSICO, 11 NOV - La media giornaliera degli omicidi in Messico è diminuita ad ottobre del 37% in relazione al mese di settembre del 2024, ultimo mese del governo di Andrés Manuel López Obrador. Lo ha riferito oggi la presidente Claudia Sheinbaum precisando che il numero delle vittime è sceso da una media di 86,9 al giorno all'attuale media di 54,4. "Sono 32 omicidi in meno al giorno", ha affermato Sheinbaum nella sua consueta conferenza stampa mattutina, sottolineando anche i 37.000 arresti effettuati dalle forze dell'ordine nel corso dell'ultimo anno e la diminuzione in parallelo anche dei sequestri (-59%), dei furti a commerci (-56,8%) e delle rapine (-48,6%). La presidente rivendica i risultati ottenuti nel contesto delle polemiche che hanno coinvolto l'esecutivo per il recente omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, che aveva chiesto protezione al governo di fronte all'escalation della violenza nello Stato di Michoacan.

