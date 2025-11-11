Sheinbaum, gli omicidi in Messico sono diminuiti del 37%

CITTÀ DEL MESSICO, 11 NOV - La media giornaliera degli omicidi in Messico è diminuita ad ottobre del 37% in relazione al mese di settembre del 2024, ultimo mese del governo di Andrés Manuel López Obrador. Lo ha riferito oggi la presidente Claudia Sheinbaum precisando che il numero delle vittime è sceso da una media di 86,9 al giorno all'attuale media di 54,4. "Sono 32 omicidi in meno al giorno", ha affermato Sheinbaum nella sua consueta conferenza stampa mattutina, sottolineando anche i 37.000 arresti effettuati dalle forze dell'ordine nel corso dell'ultimo anno e la diminuzione in parallelo anche dei sequestri (-59%), dei furti a commerci (-56,8%) e delle rapine (-48,6%). La presidente rivendica i risultati ottenuti nel contesto delle polemiche che hanno coinvolto l'esecutivo per il recente omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, che aveva chiesto protezione al governo di fronte all'escalation della violenza nello Stato di Michoacan.