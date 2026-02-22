Sheinbaum ai messicani, 'rimaniamo uniti e manteniamo la calma'

SAN PAOLO, 22 FEB - "Il ministero della Difesa Nazionale ha riferito in merito all'operazione condotta questa mattina dalle forze federali, che ha causato diversi posti di blocco e altri incidenti. C'è pieno coordinamento con i governi di tutti gli Stati; dobbiamo rimanere informati e mantenere la calma". Lo scrive su X la presidente del Messico Claudia Sheinbaum Pardo nel suo commento dopo l'uccisione de El Mencho e l'ondata delle violenze dei cartelli. "Il mio riconoscimento all'Esercito, alla Guardia Nazionale, alle Forze Armate e al Gabinetto di Sicurezza. Lavoriamo ogni giorno per la pace, la sicurezza, la giustizia e il benessere del Messico".