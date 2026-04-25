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Italia e Estero

Sharif, 'cordiale e costruttivo colloquio con Pezeshkian'

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ISLAMABAD, 25 APR - Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha annunciato oggi di aver avuto un colloquio telefonico "cordiale e costruttivo" con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sulla situazione regionale in evoluzione. In un post su X, Sharif ha affermato: "Ho apprezzato il continuo impegno dell'Iran, inclusa la visita a Islamabad di una delegazione di alto livello guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ho incontrato in mattinata". "Ho ribadito che, con il sostegno di amici e partner, il Pakistan rimane impegnato a svolgere un ruolo di facilitatore onesto e sincero, lavorando instancabilmente per promuovere una pace duratura e una stabilità stabile nella regione", ha aggiunto Sharif.

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