Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sharaa, 'tregua con le forze curde e loro integrazione nell'esercito'

AA

DAMASCO, 18 GEN - Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha chiesto un cessate il fuoco nell'ambito di un accordo con il capo delle forze curde e ha annunciato che l'intesa prevede l'integrazione delle forze curde nell'esercito di Damasco. L'accordo sulla Siria - scrivono i media locali - prevede che i curdi consegnino immediatamente l'amministrazione di Deir Ezzor e Raqqa allo Stato e che il governo si assumerà la responsabilità dei prigionieri dell'Isis e delle loro famiglie. Al Sharaa, incontrando oggi l'inviato statunitense Tom Barrack, ha però insistito sulla sovranità di Damasco su tutto il Paese, mentre le sue forze avanzano contro i combattenti curdi in ritirata nel nord e nell'est. Sharaa "ha ribadito l'unità e la sovranità della Siria su tutto il suo territorio, l'importanza del dialogo nella fase attuale e la necessità di ricostruire la Siria con la partecipazione di tutti i siriani", si legge in una nota della presidenza, aggiungendo che all'incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani. Il giorno prima, a Erbil, l'inviato americano Barrack aveva incontrato Mazloum Abdi, capo delle Forze democratiche siriane a guida curda, secondo quanto riportato dalla presidenza della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
DAMASCO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario