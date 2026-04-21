Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fan

RIO DE JANEIRO, 21 APR - La popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro, nell'ambito del progetto "Todo Mundo no Rio". L'evento, riporta il sito all news G1, punta a replicare il successo dei recenti show di star internazionali e potrebbe attirare oltre due milioni di spettatori, con stime che arrivano fino a 2,5 milioni. Il palco, tra i più grandi mai allestiti sulla celebre spiaggia carioca, includerà una passerella di 25 metri e centinaia di metri quadrati di maxischermi. In scaletta i principali successi dell'artista, da "Hips Don't Lie" a "La Tortura", insieme ai brani più recenti del tour "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Le donne non piangono più" in italiano). Non sono stati annunciati ospiti, ma cresce l'attesa per una possibile partecipazione di Anitta, la popstar brasiliana più influente a livello globale.