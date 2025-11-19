Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sgominata rete sfruttamento prostituzione, 21 i fermati

AA

ROMA, 19 NOV - Una operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio. Ventuno persone sono state fermate. La quasi totalità dei proventi veniva inviata in Romania. Il denaro sarebbe stato successivamente reinvestito in immobili, terreni e auto di lusso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il valore di questi beni ammonterebbe a circa 1.700.000 euro. Nel corso delle indagini è emerso che i membri del gruppo detenevano armi da fuoco, sottoposte a sequestro. Il gruppo, gerarchicamente organizzato, utilizzava il metodo del cosiddetto "lover boy": i membri della banda instauravano con le vittime una relazione sentimentale apparente, prospettando loro una vita migliore in Italia. Una volta convinte a raggiungere Roma, le donne venivano progressivamente isolate dai propri affetti e costrette alla prostituzione in aree note della capitale, tra cui viale Palmiro Togliatti, al Quarticciolo, e via Salaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario