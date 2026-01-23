Giornale di Brescia
Sgombero dell'ex piscina Sempione a Torino, venti persone denunciate

TORINO, 23 GEN - Sono 28 le persone identificate dalla polizia di Stato nel corso dell'operazione di sgombero e messa in sicurezza dell'area dell'ex piscina Sempione, iniziata ieri mattina a Torino. Venti di loro sono state denunciate in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici. Per due stranieri si sta valutando a loro posizione sul territorio nazionale. Tra le persone censite nelle diverse strutture dell'area, quattro hanno deciso di avvalersi dell'aiuto proposto dai servizi sociali della Città per una presa in carico di tipo sociale o sanitario. L'intervento, condotto congiuntamente da tecnici comunali, servizi sociali e polizia locale, ha visto anche l'impiego di un dispositivo di forze dell'ordine composto da polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, oltre alla presenza di Amiat e Asl. Dopo il controllo delle varie aree e lo sgombero delle persone presenti, i mezzi di cantiere hanno avviato la demolizione di alcune strutture ormai inagibili. Una terza costruzione è stata invece chiusa dall'esterno con lastre di acciaio rinforzate. È previsto inoltre il rafforzamento delle recinzioni interne, mentre gli operatori di Amiat stanno procedendo alla pulizia dell'area e alla rimozione dei rifiuti, in attesa del futuro intervento di riqualificazione.

