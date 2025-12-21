Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapuond e SpinTime

ROMA, 21 DIC - Tornerà sul tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo le festività natalizie la questione degli sgomberi nella Capitale. Nella lista ci sarebbero, in particolare, occupazioni storiche come quella di Casapound all'Esquilino e lo SpinTime, in via Santa Croce in Gerusalemme. Se ne discuterà, con ogni probabilità, dopo la chiusura del Giubileo del 6 gennaio e dopo il periodo natalizio in cui, abitualmente a Roma c'è uno stop degli sgomberi. In ogni caso si dovranno individuare, secondo quanto si apprende, soluzioni alternative in particolare per situazioni come lo Spin Time dove si trovano molti minorenni.