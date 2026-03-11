Sgomberato nei giorni scorsi, a Matera crollo parziale di un edificio in tufo

MATERA, 11 MAR - Sgomberato nei giorni scorsi, a Matera, in contrada Papalione, un edificio in tufo di due piani è parzialmente crollato oggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Era stato già disposto l'allontamento dei residenti nelle tre unità abitative e l'interdizione all'accesso anche nelle aree adiacenti il manufatto. "Sebbene si presuma che l'edificio fosse vuoto al momento del crollo odierno, grazie alle precedenti disposizioni di sgombero - è scritto in una nota diffusa dal Comando provinciale di Matera - il personale dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnato nelle operazioni di smassamento. L'attività è volta a escludere con assoluta certezza il coinvolgimento di persone sotto le macerie e a monitorare la tenuta della parte di fabbricato rimasta in piedi". Il crollo "ha interessato circa la metà del fabbricato. La struttura era già sotto osservazione: nel pomeriggio di venerdì scorso i Vigili del Fuoco, intervenuti su segnalazione dei tecnici Enel, avevano riscontrato gravi segnali di dissesto statico. Durante il sopralluogo erano stati rilevati fenomeni di 'spanciamento' delle pareti esterne e un diffuso quadro fessurativo, con distacchi tra i blocchi di tufo fino a 10 centimetri. In quell'occasione era stato registrato anche il crollo di una parete interna e numerose lesioni lungo l'intero perimetro dello stabile, particolarmente evidenti nella parte anteriore dell'edificio".