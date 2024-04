Sfruttamento della prostituzione, sequestrati 93mila euro

UDINE, 05 APR - Un uomo di 58 anni, cittadino italiano, è indagato dalla Questura di Udine per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nei confronti di una donna di 40 anni: nell'ambito dell'inchiesta sono stati sequestrati 93.300 euro. Si tratta di un filone dell'indagine del 2019, coordinata dalla Procura di Udine, per far luce sui tragici avvenimenti che causarono, nel 1998, l'uccisione di tre poliziotti, il ferimento di un quarto e del titolare di un negozio di telefonia, a causa dello scoppio di una bomba a mano sistemata sulla serranda. L'uomo, attualmente senza occupazione, accompagnava la donna con la propria auto sul luogo di lavoro, un'abitazione locata in provincia di Treviso, dove l'attendeva per poi riportarla a casa. Quella era la sua unica fonte di reddito.