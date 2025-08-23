Sfregiata con forbici nel Milanese, 'è stata un'altra donna'

MILANO, 23 AGO - Una donna peruviana di 41 anni è stata colpita al volto e al braccio, secondo il suo racconto, da una donna italiana, in un parchetto in via Mozart a Pioltello nel Milanese. E' accaduto intorno all'una della notte scorsa e quando i carabinieri sono arrivati già erano presenti i sanitari che hanno portato la donna all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverata non in pericolo di vita. I militari stanno raccogliendo nel dettaglio il racconto della 41enne e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare la responsabile e i motivi dell'aggressione.