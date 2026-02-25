Sfrattato, operaio si suicida in casa nel Mantovano

MANTOVA, 25 FEB - Si è impiccato prima di ricevere l'ordinanza di sfratto dall'ufficiale giudiziario: è successo questa mattina a Casalmoro, nel Mantovano. A trovare l'uomo, un 56enne originario di Leno (Brescia), è stato lo stesso ufficiale giudiziario che, trovando la porta di casa aperta, è entrato. Subito ha avvertito i carabinieri e i soccorsi. La persona deceduta era un operaio, separato e padre di due figlie che viveva da solo nell'appartamento di Casalmoro. Da tempo era in corso la procedura di sfratto per morosità; due tentativi andati a vuoto erano stati effettuati il 29 ottobre dello scorso anno e lo scorso 29 gennaio.