Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sfrattato, operaio si suicida in casa nel Mantovano

AA

MANTOVA, 25 FEB - Si è impiccato prima di ricevere l'ordinanza di sfratto dall'ufficiale giudiziario: è successo questa mattina a Casalmoro, nel Mantovano. A trovare l'uomo, un 56enne originario di Leno (Brescia), è stato lo stesso ufficiale giudiziario che, trovando la porta di casa aperta, è entrato. Subito ha avvertito i carabinieri e i soccorsi. La persona deceduta era un operaio, separato e padre di due figlie che viveva da solo nell'appartamento di Casalmoro. Da tempo era in corso la procedura di sfratto per morosità; due tentativi andati a vuoto erano stati effettuati il 29 ottobre dello scorso anno e lo scorso 29 gennaio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MANTOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario