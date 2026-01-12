Sforbiciate alla moglie, uomo resta in carcere per tentato omicidio

VENTIMIGLIA, 12 GEN - Il gip Massimiliano Botti di Imperia ha convalidato in carcere stamani l'arresto di Modesto S., 65 anni, l'uomo che l'8 gennaio scorso a Ventimiglia ha preso a sforbiciate la moglie Veronica D.S., 44 anni, al culmine dell'ennesima lite. La donna, per sfuggire alla sua violenza, ha cercato di calarsi dal balcone cadendo giù dal terrazzo. Davanti al giudice l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato riconosciuto il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare. Gli è stato contestato il tentato omicidio. La donna, che ha riportato un trauma dorsale e alcune fratture conseguenti alla caduta, oltre a lesioni a mani e volto per le forbiciate, resta ricoverata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.