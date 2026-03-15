Seul, 'valutiamo con attenzione la richiesta di Trump su Hormuz'

ROMA, 15 MAR - La Corea del Sud "valuterà con attenzione" la richiesta di Donald Trump di "inviare navi da guerra" nello Stretto di Hormuz per "garantire che rimanga aperto": lo ha affermato un funzionario presidenziale citato dall'agenzia Yonhap, aggiungendo che Seul si trova "in comunicazione stretta" con Washington sull'argomento. "La sicurezza delle rotte marittime internazionali e la libertà di navigazione sono nell'interesse di tutti i Paesi e sono protette dal diritto internazionale", ha dichiarato il funzionario coreano. "Sulla base di questo principio, speriamo che la rete logistica marittima globale torni rapidamente alla normalità".