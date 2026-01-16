Seul, l'ex presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere

PECHINO, 16 GEN - L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 5 anni di carcere per accuse che vanno dall'ostruzione alla giustizia ad altre legate alla disastrosa dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre 2024 e alle caotiche conseguenze. Il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha emesso la prima sentenza di una lunga lista di procedimenti a carico dell'ex procuratore nazionale estromesso dalla presidenza ad aprile del 2025 dopo l'impeachment approvato dalla Corte costituzionale su iniziativa del Parlamento. Yoon rischia la pena di morte se riconosciuto colpevole d'insurrezione in un altro processo su cui pende la sentenza.