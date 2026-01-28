Giornale di Brescia
Seul, 20 mesi di carcere all'ex first lady Kim Keon-he per corruzione

PECHINO, 28 GEN - La Corte centrale distrettuale di Seul ha condannato l'ex first lady Kim Keon-hee a 20 mesi di carcere per corruzione, nella prima sentenza che la vede coinvolta in vari procedimenti penali. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, ricordando che il caso è relativo all'accettazione di beni di lusso dall'Unification Church, una delle sette religiose più influenti del Paese. La corte, tuttavia, l'ha scagionata dalle accuse di uno schema di aggiotaggio e di violazione delle leggi sui finanziamenti alla politica. Il team del procuratore speciale Min Joong-ki's aveva chiesto una punizione esemplare di 15 anni.

