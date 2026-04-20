Settimana incerta tra sole e improvvise piogge

ROMA, 20 APR - La stabilità assoluta del tempo negli ultimi giorni sta lasciando il posto a una fase più vivace e tipica di aprile. L'alta pressione, pur restando ben salda sull'Europa occidentale, viene ora insidiata da infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani, portando quel pizzico di variabilità, con improvvise piogge, che caratterizza il cuore della primavera. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, questo attacco ai fianchi dell'anticiclone favorirà un inizio di settimana all'insegna della dinamicità. Lunedì e martedì saranno giornate caratterizzate da una spiccata variabilità, soprattutto al Centro-Nord: non avremo un maltempo diffuso e persistente, quanto piuttosto un'alternanza tra ampie schiarite e improvvisi annuvolamenti capaci di generare brevi episodi instabili. Le aree che risentiranno maggiormente di questo flusso nord-orientale saranno il Triveneto e le regioni centrali adriatiche. In queste zone, specialmente durante le ore pomeridiane, sarà possibile lo sviluppo di temporali localizzati, accompagnati talvolta da piccole grandinate, tipiche dei contrasti termici primaverili. Anche il Nord-Ovest vedrà una maggiore nuvolosità con qualche debole pioviggine. Tra mercoledì e giovedì poi questa fase instabile raggiungerà anche il Sud. Dal punto di vista termico, l'ingresso di correnti nord-orientali comporterà un ridimensionamento delle temperature su tutta la Penisola. Al Centro-Nord non si toccheranno più i picchi di 25-26°C, con i termometri che si assesteranno tra i 18°C e i 21°C. Anche al Sud, con l'arrivo dei piovaschi a metà settimana, si avvertirà una flessione termica che riporterà i valori su livelli più consoni alla stagione. Le prime indicazioni per il Ponte del 25 aprile sono per un dominio dell'alta pressione, con sole e caldo. Nel dettaglio: Lunedì 20. Al Nord: instabile al Nord-Est e verso sera sulla Lombardia e in Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al Centro: variabile con qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: sole prevalente. Martedì 21. Al Nord: variabile qualche pioggia irregolare. Al Centro: poco nuvoloso sulle tirreniche; instabile sulla fascia Adriatica. Al Sud: peggiora in Puglia. Mercoledì 22. Al Nord: piogge sul Piemonte occidentale e rilievi savonesi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile sulle aree peninsulari, tempo buono in Sicilia. Tendenza: da giovedì torna l'anticiclone con sole quasi ovunque. Weekend soleggiato e caldo.