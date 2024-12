Sette persone bloccate nella neve, salvate nel Beneventano

Un allevamento di animali era rimasto isolato a Cardinale (CZ) dopo le intense nevicate: in aiuto all’allevatore, impossibilitato a raggiungere la struttura, sono intervenuti i vigili del fuoco che con il gatto delle nevi hanno rifornito di foraggio gli animali, 10 febbraio 2023. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++