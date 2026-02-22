Giornale di Brescia
Sette feriti in un incendio in un appartamento nel Bolognese

BOLOGNA, 22 FEB - Sette persone sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incendio che si è sviluppato in mattinata, verso le 9, in un appartamento di Monzuno, sull'Appennino Bolognese. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per impedire alle fiamme, sprigionatesi in un alloggio al piano ammezzato di un edificio in via della Rinascita, di propagarsi agli appartamenti vicini. Gli occupanti, temporaneamente evacuati, sono potuti rientrare nei propri alloggi. Le sette persone soccorse dal 118 sono state portate all'ospedale Maggiore e al Sant'Orsola di Bologna.

Argomenti
BOLOGNA

