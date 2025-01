Sesto si veste di bianco per l'arrivo di Jannik Sinner

BOLZANO, 29 GEN - Sesto Pusteria si veste di bianco per l'arrivo di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è atteso nel suo paese d'origine per qualche giorno di relax e totale isolamento. Il pusterese ha infatti deciso di non partecipare all'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica e la Federtennis per celebrare i successi del 2024. Il trionfo di domenica scorsa a Melbourne, frutto di due settimane di grande impegno fisico e mentale, ha pesato sulla scelta del campione azzurro, per staccare qualche giorno prima di riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni. Jannik è anche un eccellente sciatore e non è detto che, visto le condizioni perfette dopo l'ultima nevicata, faccia qualche pista, come avvenuto lo scorso Natale.