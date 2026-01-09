Giornale di Brescia
Serravalle di Chienti a -18,2 gradi, nelle Marche la 'Lapponia' d'Italia

SERRAVALLE DI CHIENTI, 09 GEN - Il borgo di Serravalle di Chienti, comune marchigiano in provincia di Macerata al confine con l'Umbria, ha fatto registrare nella giornata di ieri, 8 gennaio, la temperatura più bassa d'Italia, con il termometro sceso fino a -18,2 gradi. Un dato che colloca l'Appennino umbro-marchigiano tra le aree più fredde del Paese in queste ore di intensa ondata di gelo. A segnalarlo è Scenari Digitali, startup umbra attiva nel settore dell'information technology e impegnata da anni nel racconto e nel monitoraggio del territorio attraverso video, webcam e altri supporti digitali. A sottolineare la particolarità del dato è l'amministratore Massimiliano Squadroni, che parla di una curiosità significativa nel contesto delle attuali condizioni meteo. "Nelle Marche - spiega Squadroni - si sono registrate ieri temperature minime particolarmente rigide: -9 gradi a Cantiano, -10 a Monte Nerone e Pioraco, -11 ad Apecchio, Visso e Monte Carpegna, -12 a Monte Prata, fino al valore di -18,2 gradi a Serravalle di Chienti, risultata una delle località più fredde d'Italia". "Nello stesso giorno si sono rilevati -11 gradi a Cortina d'Ampezzo, -12 ad Arabba nel Bellunese, -16 a Corvara in Val Badia e -17 a Monguelfo in Val Pusteria - aggiunge - Per trovare temperature simili a quelle marchigiane è stato necessario arrivare fino a Sesto Pusteria, dove in Val Fiscalina, a 1.322 metri di quota, sono stati registrati -18,8 gradi". A documentare l'ondata di gelo anche una spettacolare immagine ripresa l'8 gennaio dalla webcam di Scenari Digitali al Rifugio Corsini, sul Monte Nerone, a 1.290 metri di quota. Le abbondanti nevicate hanno imbiancato l'intera dorsale appenninica, dal Montefeltro - area del Pesarese, al confine con la Romagna e pienamente marchigiana - fino all'entroterra maceratese, restituendo uno scenario che, per vastità e uniformità del manto nevoso, ricordava una sorta di Lapponia.

Argomenti
SERRAVALLE DI CHIENTI

