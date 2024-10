Serio in piena nel Cremasco, in corso alcune evacuazioni

MILANO, 10 OTT - Allarme nel Cremasco per il Serio in piena: l'acqua, che già ieri aveva invaso alcune aree golenali e sommerso tratti della pista ciclopedonale tra Montodine e Ripalta Arpina, costringendo la Protezione civile alla mobilitazione e i Comuni ad interdire passaggi lungo argini e ponti, ha raggiunto oggi pomeriggio una porzione del paese di Vidolasco, frazione di Casale. È lì che i vigili del fuoco stanno evacuando alcune persone, trasportandole in zone sicure con i canotti. Al momento, con lo scenario in divenire, non si conosce di preciso il numero degli evacuati. Di sicuro, la zona di massima allerta è quella compresa tra lo stesso Casale Vidolasco e Sergnano.