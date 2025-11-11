Giornale di Brescia
Serena Bersani rieletta presidente di Giulia Giornaliste

ROMA, 11 NOV - Si è riunita a Roma l'Assemblea dell'Associazione Giulia Giornaliste per definire la linea politica dell'associazione per i prossimi due anni. È stato fatto il bilancio del biennio trascorso e tracciate le linee di lavoro per il futuro. Al termine dell'Assemblea sono stati eletti gli organismi dell'Associazione delle GIornaliste Unite LIbere Autonome. Il Comitato direttivo è così composto: Alessandra Addari, Serena Bersani, Stefanella Campana, Eleonora De Nardis, Caterina De Roberto, Luciana Esposito, Francesca Forleo, Marisa Ingrosso, Roberta Lisi, Maria Teresa Manuelli, Paola Rizzi. Il Collegio delle Probe domine è così composto: Mara Cinquepalmi, Beatrice Curci, Sandra Pani. Supplenti: Silvia Motroni, Maria Grazia Napoli. Il Comitato Direttivo si è riunito e ha eletto Serena Bersani presidente, Paola Rizzi, Vicepresidente, Roberta Lisi, segretaria. La presidente ha indicato Alessandra Addari tesoriera. Le coordinatrici regionali sono invitate permanenti del Comitato Direttivo. Prossimo impegno di Giulia giornaliste la celebrazione del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza degli uomini sulle donne che in ogni regione vedrà impegnate le iscritte all'Associazione.

ROMA

