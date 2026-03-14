Serate danzanti abusive, chiuso per 15 giorni locale a Cortina

CORTINA D'AMPEZZO, 14 MAR - Il questore di Belluno ha disposto la sospensione per 15 giorni per "Hierbas" un locale pubblico di Cortina d'Ampezzo (Belluno) perché, nonostante un decreto della Prefettura del 2024, i gestori avrebbero continuato ad organizzare serate danzanti pure in mancanza di idonee misure in materia di sicurezza antincendio. Negli ultimi giorni i carabinieri erano inoltre dovuti intervenire alcune volte su chiamata di residenti infastiditi dal rumore notturno e per un caso di rissa tra clienti.