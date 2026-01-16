Sequestro di un 17enne, arrestato un uomo di 49 anni a Torino

TORINO, 16 GEN - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro di un ragazzo di 17 anni avvenuto lo scorso 9 marzo. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini, e coordinata dalla procura. Per lo stesso episodio, nel dicembre scorso erano già state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di altrettante persone, tre delle quali finite in carcere e una sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. Una quinta persona, il 49enne, destinataria del provvedimento, si era resa irreperibile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sequestro sarebbe maturato dopo una lite avvenuta la notte precedente in una discoteca torinese. La vittima era stata invitata a un incontro chiarificatore da un diciottenne che, nelle ore successive, aveva coinvolto il padre e altri conoscenti. Il gruppo avrebbe quindi organizzato una spedizione punitiva, colpendo il minore con calci e pugni e costringendolo a salire nel bagagliaio di un Suv. Il ragazzo era stato chiuso nel baule dell'auto per circa mezz'ora e poi rilasciato nel quartiere Barriera di Milano, con minacce nel caso avesse denunciato l'accaduto. Successivamente aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine ed era stato accompagnato in ospedale per le cure. Gli investigatori hanno individuato il 49enne in un alloggio nel quartiere Lucento, utilizzato come struttura ricettiva a breve termine, dove si stava nascondendo. Una terza persona è stata denunciata per favoreggiamento.