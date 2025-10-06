Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestro 900mila confezioni shampoo e profumatori contraffatti

AA

TRIESTE, 06 OTT - Maxi sequestro al porto di Trieste da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: bloccati due container contenenti circa 900 mila confezioni di shampoo e profumatori per ambienti, contraffatti, destinati a una società austriaca. La spedizione era partita dal porto turco di Mersin. L'operazione è scaturita da un'approfondita analisi di rischio, condotta quotidianamente nel principale scalo giuliano, che ha individuato i container sospetti tra le oltre 16 mila unità che transitano settimanalmente. All'interno del primo container sono stati rinvenuti flaconi di shampoo con etichette generiche, mentre nel secondo erano nascoste 600 mila etichette adesive riportanti il logo contraffatto di un noto brand internazionale, pronte per essere applicate successivamente. Con lo shampoo sono stati sequestrati anche 147 mila profumatori falsi. La perizia dei tecnici delle aziende titolari dei marchi ha confermato la falsificazione dei prodotti, destinati al mercato europeo per un valore stimato di un milione di euro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trieste, prosegue con accertamenti in altri Paesi per ricostruire la filiera del falso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario