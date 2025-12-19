Sequestrato studio a dentista di Torino cancellato dall'albo

TORINO, 19 DIC - I carabinieri del Nas di Torino hanno posto fine a un'attività odontoiatrica esercitata illegalmente all'interno di uno studio dentistico del capoluogo piemontese. L'indagine ha portato alla scoperta di un medico chirurgo e odontoiatra che continuava a svolgere prestazioni sanitarie nonostante fosse stato cancellato dall'Ordine professionale di appartenenza già nel 2022. Nel corso di un'ispezione, i militari hanno sorpreso il professionista mentre stava erogando prestazioni a diversi pazienti, pur essendo pienamente consapevole del provvedimento di cancellazione, divenuto definitivo nell'agosto scorso dopo il passaggio in giudicato. Al termine delle verifiche, lo studio dentistico è stato sottoposto a sequestro preventivo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.