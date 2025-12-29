Giornale di Brescia
Sequestrato a Gioia Tauro un centro illegale di scommesse, un denunciato

GIOIA TAURO, 29 DIC - I carabinieri hanno sequestrato a Gioia Tauro un centro scommesse illegale che era frequentato da minori. Il titolare del centro é stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi con l'accusa di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro. All'interno del centro i carabinieri hanno sorpreso due giovani scommettitori, uno dei quali minorenne, intenti a utilizzare le postazioni per le scommesse. Dagli accertamenti condotti dai militari in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Reggio Calabria, riferisce una nota stampa dell'Arma, "è emersa una situazione di totale illegalità amministrativa e penale. L'attività veniva infatti esercitata in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di titolo abilitativo". Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 13 postazioni informatiche complete di stampanti termiche per la gestione delle giocate.

GIOIA TAURO

