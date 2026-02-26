Sequestrati sei chili di lingotti d'oro e diamanti per 800 carati

VALENZA, 26 FEB - I finanzieri della Compagnia di Valenza (Alessandria) hanno sequestrato oltre sei chili di lingotti e lamine d'oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati e un totale di oltre 758mila euro. Le attività hanno portato alla segnalazione alla prefettura e alla Camera di commercio di cinque persone, quattro delle quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Alessandria, Savona e Cagliari) e in Belgio. Sono responsabili, a vario titolo, di commercio non autorizzato di oggetti preziosi (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi senza marchio identificativo e titolo legale. A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dalle Fiamme gialle sono stati emanati i rispettivi provvedimenti di confisca.