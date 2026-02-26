Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestrati sei chili di lingotti d'oro e diamanti per 800 carati

AA

VALENZA, 26 FEB - I finanzieri della Compagnia di Valenza (Alessandria) hanno sequestrato oltre sei chili di lingotti e lamine d'oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati e un totale di oltre 758mila euro. Le attività hanno portato alla segnalazione alla prefettura e alla Camera di commercio di cinque persone, quattro delle quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Alessandria, Savona e Cagliari) e in Belgio. Sono responsabili, a vario titolo, di commercio non autorizzato di oggetti preziosi (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi senza marchio identificativo e titolo legale. A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dalle Fiamme gialle sono stati emanati i rispettivi provvedimenti di confisca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VALENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario