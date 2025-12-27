Sequestrati nel Milanese 1,2 tonnellate di botti illegali

MILANO, 27 DIC - I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato in questi giorni di fine anno oltre 1,2 tonnellate di fuochi d'artificio illegali, durante le attività di contrasto al fenomeno della fabbricazione e vendita di materiali pirotecnici irregolari disposta in vista delle festività di Capodanno Le attività delle Fiamme Gialle si sono sviluppate su tutto il territorio provinciale e hanno individuato varie irregolarità: in alcuni esercizi commerciali gli articoli pirotecnici sono risultati conservati con modalità del tutto inadeguate, confusi con prodotti di altro genere e a volte ammassati in contenitori non integri e in ambienti non idonei, senza osservare le prescritte cautele in tema di sicurezza e prevenzione incendi. In altri casi, è stato trovato materiale in misura eccedente i limiti quantitativi di categoria per i quali è prevista la libera vendita, che veniva commercializzato in assenza di qualsiasi necessaria autorizzazione. In altri casi ancora, sono stati trovati botti artigianali, tra cui un vero e proprio cilindro lanciarazzi realizzato senza rispettare norme di sicurezza e altamente pericoloso per gli utilizzatori.