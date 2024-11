Sequestrati in Calabria 4 milioni di prodotti accessori da fumo

CURINGA, 15 NOV - I militari del Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli della Calabria, hanno sequestrato a Curinga, nel Lametino, oltre 4 milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri di dubbia provenienza che erano in vendita in un deposito non autorizzato. Il titolare dell'attività di vendita illegale, di nazionalità romena, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Gli accertamenti investigativi che hanno portato al sequestro sono stati effettuati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro, con la collaborazione del Gruppo di Lamezia Terme delle fiamme gialle, e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.