Sequestrati cellulari e oltre un chilo di droga nel carcere di Poggioreale

NAPOLI, 14 DIC - Sequestro ingente nel carcere di Poggioreale a Napoli dove la polizia penitenziaria ha trovato quasi un chilo di hashish, 45 grammi di cocaina e una decina di cellulari, tra smartphone e micro cellulari, in due padiglioni. "L'operazione di ieri - commenta l'Uspp con il presidente Moretti e il segretario regionale Auricchio - rafforza la determinazione della polizia penitenziaria nel garantire un ambiente detentivo sicuro e legale". I due sindacalisti si complimentano con i colleghi "che hanno dimostrato di essere un'eccellenza nel sventare i continui tentativi di introduzione di droga e cellulari". Moretti e Auricchio chiedono, ancora una volta, che vengano concessi alla polizia penitenziaria "strumenti tecnologicamente avanzati, come i jammer, per la schermare le sezioni detentive ed evitare, specie alla criminalità organizzata, di avere contatti con l'esterno. "A Poggioreale - ricorda infine l'Uspp - nonostante il deficit di organico di ben 150 unità, si riesce, ma solo con grande spirito di sacrificio, a mantenere l'ordine e la sicurezza interna e per questo ai colleghi va il nostro elogio incondizionato".

Argomenti
NAPOLI

