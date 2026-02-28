Sequestrati 90 chilogrammi di cocaina a Catania, due arresti

CATANIA, 28 FEB - Novanta chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati durante un'operazione antidroga della polizia a Catania. La sostanza stupefacente, divisa in 81 panetti, era nascosta in un'auto, con a bordo due corrieri catanesi, di 43 e 44 anni, che sono stati arrestati. L'operazione è stata condotta da agenti della sezione antidroga della squadra mobile della Questura che hanno bloccato l'auto con a bordo i due corrieri e i 90 chili di cocaina vicino a un complesso residenziale del popoloso rione di Librino. La sostanza stupefacente era destinata al mercato illegale che alimenta le piazze di spaccio gestite dalla criminalità. La notizia dell'arrivo della droga era stata 'intercettata' dai poliziotti che hanno predisposto un servizio di osservazione e di monitoraggio nella zona fino a quando non hanno notato l'arrivo dell'auto con i due catanesi a bordo impegnati a scaricare dal bagagliaio del veicolo tre voluminosi borsoni. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccato i due e li hanno arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. La droga è stata sequestrata e i due corrieri, su disposizione della Procura di Catania, sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida.