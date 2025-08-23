Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestrati 80 chili di marijuana in masseria, un arresto

Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
AA

ROMA, 23 AGO - Circa ottanta chili di marijuana sono stati sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri in una masseria a Tortorella di Foggia dove è stato arrestato in flagranza un 59enne: l'uomo è finito in carcere con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. La droga, se venduta, avrebbe fruttato mezzo milione di euro. Durante l'irruzione nel locale seminterrato della masseria, i militari hanno rinvenuto anche numerosi strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga. La perquisizione ha permesso di individuare anche due dispositivi elettronici (jammer) utilizzati per disturbare le frequenze dei sistemi di comunicazione, a conferma - sottolineano i militari - del livello di organizzazione dell'attività illecita. Il locale adibito ad essiccatoio è stato sequestrato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario