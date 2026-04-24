Sequestrati 450 grammi di infiorescenze di marijuana in cannabis shop

CROTONE, 24 APR - La Polizia ha sequestrato oltre 450 grammi di infiorescenze di marijuana, risultata essere "cannabis sativa light" nel corso di una serie di controlli nei cosiddetti "cannabis shop" disposti dal questore Renato Panvino da una azione di monitoraggio e controllo avviata dopo le modifiche normative introdotte dal Decreto Sicurezza. In tale contesto, sono stati intensificati i controlli nei confronti di esercizi commerciali e aziende operanti nel settore della coltivazione e vendita di "canapa sativa" per verificare l'eventuale configurabilità del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dagli accertamenti compiuti è emersa la presenza di un'attività di commercio al dettaglio effettuata tramite distributori automatici che vendeva un limitato numero di prodotti recanti la dicitura "cannabis sativa light". Personale della Squadra mobile, oltre a procedere al sequestro della sostanza, ha denunciato all'Autorità giudiziaria il gestore dei distributori automatici per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre personale della Divisione polizia amministrativa ha elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 18.000 euro. L'attività della Polizia è in linea con le direttive del procuratore della Repubblica di Crotone Domenico Guarascio che ha istituito un pool di magistrati impegnati a contrastare lo spaccio degli stupefacenti tra i più giovani e nei luoghi di frequentazione della movida crotonese.