Sequestrate quasi 3 tonnellate di 'botti' illegali nel Bresciano

MILANO, 29 DIC - I militari della Guardia di Finanza di Brescia hanno sequestrato fuochi d'artificio illegali e altamente pericolosi per 2.850 kg nel corso di 14 distinte operazioni condotte in tutta la provincia. Le operazioni hanno portato alla denuncia di 14 persone, di cui una arrestata. Le attività nel periodo a ridosso dei festeggiamenti sono volte a prevenire gli incidenti e a tutelare la filiera legale e gli imprenditori che vi operano. I controlli hanno avuto impulso anche dalla Prefettura di Brescia nell'ambito degli ordinari Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, 1,1 tonnellate erano poste in vendita in negozi senza che fossero rispettati i previsti criteri di sicurezza in quanto custoditi in luoghi vicini a materiali infiammabili; oltre 5 quintali erano detenuti e posti in vendita da privati e quasi 4 quintali erano prodotti di costruzione artigianale, quindi in assenza dei requisiti di sicurezza normativamente previsti e senza alcuna possibilità di tracciamento della filiera di approvvigionamento. I fuochi complessivamente sottoposti a sequestro erano caratterizzati da pericolosità micidiale con un contenuto di esplosivo netto complessivamente pari ad oltre 7 quintali.