Sequestrate nel porto di Genova Pra' oltre 20 mila borse 'taroccate'

GENOVA, 23 DIC - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova con gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno intercettato e sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Prà, 20.712 borse contraffatte di noti brand di lusso italiani ed esteri. L'operazione denominata "Ermes", avviata nel secondo trimestre dell'anno, si è conclusa a ridosso delle festività natalizie consentendo di rimuovere dal mercato merce contraffatta per un valore di circa 33 milioni 512.950 euro. L'esperienza degli operatori doganali e dei finanzieri del II Gruppo di Genova hanno consentito, attraverso una attività di analisi e intelligence, di incrociare evidenze documentali con quelle di rischio emerse dalle specifiche banche dati in uso all'Agenzia ed al Corpo, individuando innumerevoli carichi di merce sospetta. I containers individuati, sottoposti alle visite doganali, hanno confermato la presenza di migliaia di borse, fedeli riproduzioni di modelli registrati da noti marchi di moda nazionale e internazionale. La contraffazione è stata poi convalidata dalle perizie ufficiali delle aziende di lusso interessate. L'operazione "Ermes" ha consentito di segnalare all'autporità giudiziaria per il reato di importazione di prodotti contraffatti sei persone di nazionalità cinese rappresentanti legali delle società importatrici.