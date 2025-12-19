Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano

NAPOLI, 19 DIC - Una fabbrica illegale di fuochi d'artificio stata scoperta a Sant'Antimo, nel Napoletano, dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. I "Falchi" della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, tenendo sotto controllo i social, dove si pubblicizzano e vendono articoli pirotecnici, sono riusciti a individuare il 34enne e, seguendolo, hanno trovato la fabbrica. Nel deposito c'erano diverse batterie di fuochi d'artificio per un peso complessivo di circa 50 kg, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d'artificio privi di etichettatura.