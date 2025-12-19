Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano

AA

NAPOLI, 19 DIC - Una fabbrica illegale di fuochi d'artificio stata scoperta a Sant'Antimo, nel Napoletano, dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. I "Falchi" della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, tenendo sotto controllo i social, dove si pubblicizzano e vendono articoli pirotecnici, sono riusciti a individuare il 34enne e, seguendolo, hanno trovato la fabbrica. Nel deposito c'erano diverse batterie di fuochi d'artificio per un peso complessivo di circa 50 kg, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d'artificio privi di etichettatura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario