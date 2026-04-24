Sequestrata discoteca abusiva nel centro di Roma, stop a serata con 130 persone

ROMA, 24 APR - Era pubblicizzata come un elegante 'dinner show' la serata organizzata da un locale del centro storico della Capitale, di fatto trasformato in una discoteca abusiva. Sono così scattati i sigilli per il night club al termine di un blitz della polizia che ha interrotto le danze per 130 persone. Sono stati gli investigatori della Divisione Amministrativa della Questura, impegnati in una più ampia attività di verifica per garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di intrattenimento della Capitale, a porre sotto la lente l'attività del locale. Secondo quanto documentato dagli agenti, l'esercizio, pur autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, pubblicizzava eventi del fine settimana con musica dal vivo e spettacoli. Gli accertamenti, supportati anche da contenuti video reperiti online, hanno consentito di rilevare che l'attività si fosse di fatto trasformata in un locale abusivo. All'interno, i poliziotti hanno riscontrato un allestimento da discoteca: impianti audio e luci installati anche in sospensione, area dedicata al ballo con pavimentazione in moquette e spazi arredati con divani. Tuttavia, proprio le strutture sospese risultavano prive della necessaria certificazione di idoneità statica, mentre i materiali tessili impiegati erano sprovvisti delle prescritte attestazioni di ignifugazione. Numerose le difformità strutturali riscontrate: un bagno ricavato abusivamente in una area destinata a spogliatoio, locali di servizio pieni di materiali e docce del personale trasformate in guardaroba per i clienti. Rilevate criticità sul piano della sicurezza, con un'uscita di emergenza parzialmente ostruita da arredi. Alla luce delle violazioni accertate, gli agenti della Divisione Amministrativa hanno posto sotto sequestro preventivo il locale. Il Gip ha accolto le richieste della Procura di Roma e ha convalidato il provvedimento.