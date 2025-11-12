Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestrata cocaina per 30 milioni nel porto di Gioia Tauro

AA

GIOIA TAURO, 12 NOV - Droga nascosta tra il pesce surgelato: oltre 175 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sostanza stupefacente, suddivisa in 154 panetti, era occultata in tre container che trasportavano polpi e gamberi surgelati. Due, provenienti dall'America Latina, erano destinati in Italia e in alcuni Paesi dell'Europa dell'Est. I container bloccati sono stati sottoposti ad un'approfondita scansione radiogena, con un controllo successivo attraverso l'utilizzo dei cani antidroga. La vendita della sostanza stupefacente avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GIOIA TAURO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario