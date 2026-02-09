Giornale di Brescia
Sequestrarono persona per 100 chili di coca, condanne dimezzate in appello

GENOVA, 09 FEB - Condanne dimezzate per otto persone, accusate di essere trafficanti internazionali di droga, grazie al concordato in appello tra i legali e il sostituto procuratore aggiunto Francesco Pinto. In primo grado erano stati condannati a un totale di oltre 109 anni (il procuratore aggiunto Federico Manotti ne aveva chiesti 116). Il gruppo, di nazionalità sudamericana e albanese, aveva anche sequestrato un uomo nel capoluogo ligure nel fallito tentativo di importare 100 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica alla Liguria. Per i principali imputati si è passati così da 18 anni e otto mesi a 7 anni e da 20 a 10 (sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Michele Ispodamia, Riccardo Caramello e Del Papa) .L'organizzazione, avevano ricostruito le fiamme gialle, si era affidata a un lavoratore portuale genovese, che era in realtà un finanziere sotto copertura, per recuperare la droga importata dal Sudamerica. La cocaina era stata sequestrata durante un controllo a Panama e aveva mandato nel panico il gruppo che aveva pure sequestrato una persona, il tramite tra il finto lavoratore portuale e la banda, per cercare di capire dove fosse finito il carico. L'auto con la vittima del sequestro era stata poi intercettata dalla polizia.

