Sequestrano e rapinano giovane, due arresti nel Vercellese

VERCELLI, 02 DIC - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Gattinara (Vercelli) con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata dall'uso di armi e lesioni personali. I due finiti in manette hanno conosciuto a adescato su Internet una persona residente nella cittadina del Vercellese. Riuscendo a instaurare un rapporto di fiducia, fino a farsi accogliere nell'abitazione della vittima. È proprio lì che è iniziato il calvario per il giovane, che inizialmente è stato immobilizzato con il nastro adesivo, poi legato a una sedia e successivamente colpito ripetutamente al volto. Sotto la minaccia di un coltello, i due aggressori si sono fatti consegnare il bancomat e il relativo codice, usandoli per effettuare prelievi e transizioni. Prima di allontanarsi, gli hanno preso il telefono cellulare e gioielli in oro appartenenti alla madre. Sono stati individuati durante un controllo ordinario dei carabinieri di Novara in un bed and breakfast della provincia: avevano ancora il bancomat e parte della refurtiva. La vittima, con il riconoscimento fotografico, ha identificato entrambi, che ora sono in carcere a Novara.