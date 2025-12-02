Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sequestrano e rapinano giovane, due arresti nel Vercellese

AA

VERCELLI, 02 DIC - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Gattinara (Vercelli) con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata dall'uso di armi e lesioni personali. I due finiti in manette hanno conosciuto a adescato su Internet una persona residente nella cittadina del Vercellese. Riuscendo a instaurare un rapporto di fiducia, fino a farsi accogliere nell'abitazione della vittima. È proprio lì che è iniziato il calvario per il giovane, che inizialmente è stato immobilizzato con il nastro adesivo, poi legato a una sedia e successivamente colpito ripetutamente al volto. Sotto la minaccia di un coltello, i due aggressori si sono fatti consegnare il bancomat e il relativo codice, usandoli per effettuare prelievi e transizioni. Prima di allontanarsi, gli hanno preso il telefono cellulare e gioielli in oro appartenenti alla madre. Sono stati individuati durante un controllo ordinario dei carabinieri di Novara in un bed and breakfast della provincia: avevano ancora il bancomat e parte della refurtiva. La vittima, con il riconoscimento fotografico, ha identificato entrambi, che ora sono in carcere a Novara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VERCELLI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario