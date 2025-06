Sequestra figlia 18enne che era in struttura protetta, arrestato

PADOVA, 18 GIU - Un 50enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato per la strada la figlia di 18 anni che era stata collocata in una struttura protetta dopo aver denunciato i genitori per maltrattamenti perchè non accettavano che vivesse 'all'occidentale'. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla figlia oltre all'applicazione del braccialetto elettronico. La ragazza era stata più volte minacciata e sottoposta alle violenze fisiche perchè cedesse, ma non ha mai ceduto alle pressioni dei familiari.