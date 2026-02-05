Giornale di Brescia
Senzatetto trovato morto a Milano, il sesto nel 2026

MILANO, 05 FEB - Un senzatetto è stato trovato morto ieri in tarda serata nel centro di Milano. E' il sesto decesso dall'inizio dell'anno nel capoluogo lombardo. L'uomo, che non aveva documenti e che i carabinieri stanno identificando, era riverso a terra, in un giaciglio, di fronte al palazzo dove si trova la sede del Giornale e di Libero. Sul corpo non aveva segni di violenza.

