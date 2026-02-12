Giornale di Brescia
Senzatetto trovato morto a Milano, è il settimo da inizio anno

MILANO, 12 FEB - Un clochard è stato ritrovato senza vita a Milano, in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula. L'uomo, originario del Marocco, aveva 43 anni. Sarebbe morto qualche giorno fa, anche se il cadavere è stato avvistato soltanto nel pomeriggio di oggi: il corpo era già in fase di decomposizione. Dall'inizio dell'anno sono sette i senzatetto morti a Milano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

MILANO

  3. Ricarica la pagina se necessario