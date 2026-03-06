Giornale di Brescia
Senzatetto precipita per 30 metri e muore mentre cercava un riparo

BOLZANO, 06 MAR - Un cittadino marocchino di 33 anni ha perso la vita a Bolzano precipitando per una trentina di metri dalla tromba delle scale di un condominio. Come riporta il quotidiano Alto Adige, l'uomo con ogni probabilità ieri mattina voleva raggiungere il nono piano dell'edificio, scavalcando le grate che impediscono l'accesso, quando è scivolato e caduto nel vuoto. Il tragico incidente è stato scoperto dai condomini, che hanno lanciato l'allarme.

